Курское предприятие НПО «Композит», известное своими разработками в области износостойких резинотехнических изделий, подводит итоги четырехлетнего цикла эксплуатации и развития линейки цельнолитых шин для складской спецтехники.

Продукция, чей массовый выпуск стартовал в 2022 году, успешно прошла проверку в промышленных условиях.

История разработки: испытание «своим цехом»

Интересен путь продукта на рынок: изначально цельнолитые шины Composit не планировались как коммерческий товар. Разработка велась для закрытия внутренних потребностей завода. Парк погрузчиков предприятия работает в режиме высокой нагрузки: постоянный контакт с грязью, наезды на острые камни и металлический лом. Существующие на рынке аналоги не всегда справлялись с такими условиями, что и подтолкнуло завод-производитель «Композит» к созданию собственной шины с повышенным ресурсом. После успешных испытаний на собственной площадке было принято решение о запуске серийного производства. Сегодня эти шины позиционируются как полноценная импортозамещающая альтернатива продукции ведущих мировых брендов.

Технологические особенности и структура

Высокая выносливость шины обусловлена её многослойной структурой и уникальной рецептурой резиновой смеси, специально созданной в лаборатории Композит.

Сочетание амортизации и стабильной формы колеса дает полный контроль над техникой и уверенное сцепление даже на плохом покрытии.

Запатентованный рисунок протектора спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать максимальную площадь соприкосновения с поверхностью и эффективную самоочистку от воды и грязи, что позволяет технике уверенно работать на скользких покрытиях и неровном грунте.

Модельный ряд и характеристики

На сегодняшний день размерный ряд перекрывает потребности большинства популярных моделей складской техники:

Также представлены размеры: 15×4,5-8,16×6-8, 18×7-8, 21×8-9 и т. д.

Помимо стандартных исполнений, технологическая база завода позволяет выпускать спецсерии под конкретные задачи заказчиков, например немаркие — для работы на чистых полах в фармацевтике и пищевой промышленности.

Эксплуатационный ресурс

Заявленный ресурс шин Composit составляет до 5 000 моточасов при возможности круглосуточной эксплуатации (24/7). Производитель также гарантирует сохранение эксплуатационных свойств до достижения индикаторной линии износа 60J.

Расширение мощностей НПО «Композит» по выпуску цельнолитых шин является системным вкладом в реализацию программы импортозамещения. Это позволяет отечественным потребителям складской и дорожной техники снизить зависимость от зарубежных поставок, обеспечивая стабильность логистических цепочек внутри страны.