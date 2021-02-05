В Калининградской области расширяется производство мясных полуфабрикатов

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Это направление пищевой переработки развивает новое предприятие, которое в 2020 году было запущено в Полесске Калининградской области — ООО «Добринское фермерское хозяйство». С запуском предприятия было создано 50 новых рабочих мест.

«Добринское фермерское хозяйство» выпускает пельмени, с недавнего времени запустило изготовление вареников. На предприятии подчеркивают, что для начинки используют ингредиенты, произведенные исключительно фермерами региона.

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«Пельменный рынок — достаточно сложное направление, конкурентное. Если мы пойдем в магазин, то не увидим дефицита пельменей и мясных полуфабрикатов. Мы сделали ставку на натуральный продукт, это идея и цель создания мясных полуфабрикатов нашей торговой марки», — отметил руководитель производства Алексей Мартынец. По его словам, следующий этап развития компании связан с расширением линейки полуфабрикатов — планируется производить котлеты, фрикадельки. голубцы.

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«На данный момент мы производим порядка 40 тонн готовой продукции в месяц, планируем выйти на 100 тонн в сутки, — сообщил Алексей Мартынец. — К концу года у нас по планам осуществлять поставки наших натуральных полуфабрикатов в другие регионы России — Москву и Санкт-Петербург».

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© gov39.ru

© gov39.ru