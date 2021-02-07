В Москве для МГУ началось строительство научно-технологического центра «Воробьёвы горы»
26 января в Москве начато строительство крупнейшего научно-технологического центра Москвы «Воробьёвы горы». Заложен главный корпус «Ломоносов».
Всего месяц назад в Раменках, была большая гора мусора. За это время проведена огромная подготовительная работа, и сегодня на площадку вышли строители. Одновременно идет проектирование и геологоразведка.
В декабре 2020 г. начат подбор резидентов инновационного центра.
Всего в составе научного центра будет 9 кластеров, специализированных по отраслям: информационные и нанотехнологии, экология, робототехника, энергетика, биомедицина и фармацевтика, исследования космоса, спортивные технологии, нейрокогнитивные науки и искусственный интеллект.
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07.02.2121:29:52