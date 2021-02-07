Добавить статью
Лого Сделано у нас
Технопарки, ОЭЗ, кластеры, инкубаторы...

В Москве для МГУ началось строительство научно-технологического центра «Воробьёвы горы»

 © sun1-19.userapi.com

26 января в Москве начато строительство крупнейшего научно-технологического центра Москвы «Воробьёвы горы». Заложен главный корпус «Ломоносов».

Всего месяц назад в Раменках, была большая гора мусора. За это время проведена огромная подготовительная работа, и сегодня на площадку вышли строители. Одновременно идет проектирование и геологоразведка.

В декабре 2020 г. начат подбор резидентов инновационного центра.

Всего в составе научного центра будет 9 кластеров, специализированных по отраслям: информационные и нанотехнологии, экология, робототехника, энергетика, биомедицина и фармацевтика, исследования космоса, спортивные технологии, нейрокогнитивные науки и искусственный интеллект.

 © sun1-47.userapi.com

 © sun1-99.userapi.com

 © sun1-29.userapi.com
Источник: https://vk.com/mossobyanin?w=wall265870743_683779

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Москва, МГУ
  • Нет аватара tumanov79
    07.02.2121:29:52

    Скорейшего реализации проекта! С Богом!    

    Отредактировано: tumanov79~21:31 07.02.21
    #1224667
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,