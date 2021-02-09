В Иркутске открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт»

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Открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт» состоялось 9 февраля.

На первом этаже здания расположен игровой зал, на втором — зал силовой подготовки с тренажерами. Комплекс оборудован для маломобильных граждан. В спортивном учреждении смогут заниматься около двухсот детей. На базе ФОКа откроется отделение баскетбола муниципальной спортивной школы, отбор начнется с 10 февраля. Также в планах организовать занятия для людей старшего поколения, когда это позволит эпидемиологическая обстановка.

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