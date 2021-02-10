В Невинномысске открылась первая производственная линия ООО «Металлоизделия»

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В Невинномысске на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) открыта первая производственнаялиния ООО «Металлоизделия», входящая в состав группы компаний «Стилсофт».

ООО «Металлоизделия» заработало в 2018 году на площадке индустриального регионального парка «Мастер» в Ставрополе. Именно там в 2020 году началась реализация инвестпроекта «Производство инженерных средств охраны периметра».

Производство расширяется, поэтому предприятие переместилось на ТОСЭР Невинномысска.

На производственной линии будут производить сварные панели-секции и опоры для современных средств охраны периметра различных объектов.

Пока создано 35 рабочих мест. Вложения в проект составили 116 млн рублей.