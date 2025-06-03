В Воронеже открылся новый фрезеровочный цех

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В Компании «ЭНЭЛ» оборудован и введён в эксплуатацию новый производственный цех по металлообработке, специализирующийся на корпусах и радиаторах для электронной аппаратуры. Станочный парк включает в себя современные фрезерные станки, осуществляющие 3-хосевую и 4-хосевую высокоскоростную фрезерную обработку с повышенной точностью. Производство выпускает детали с нестандартной геометрией.

Обрабатываются сталь, алюминий и его сплавы, другие цветные металлы.

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