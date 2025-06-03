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enel 03 июня 2025, 12:22 342 Производство

В Воронеже открылся новый фрезеровочный цех

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 © vk.ru

В Компании «ЭНЭЛ» оборудован и введён в эксплуатацию новый производственный цех по металлообработке, специализирующийся на корпусах и радиаторах для электронной аппаратуры. Станочный парк включает в себя современные фрезерные станки, осуществляющие 3-хосевую и 4-хосевую высокоскоростную фрезерную обработку с повышенной точностью. Производство выпускает детали с нестандартной геометрией.

Обрабатываются сталь, алюминий и его сплавы, другие цветные металлы.

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Источник: vk.ru

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Новое производство, металлообработка, фрезеровка металла в Воронеже, фрезерные работы по металлу
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