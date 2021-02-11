В городе Назрани Ингушетии открыли детcкий сад на 220 мест

© ingushetia.ru

Новый детский сад в Гамурзиевском административном округе Назрани открыли 10 февраля.

Дошкольное учреждение «Лунтик» рассчитано на 220 мест — это 10 групп, четыре из которых готовы принять по 15 детей ясельного возраста до 3 лет. Это новшество в республике, позволяющее молодым мамам при желании выходить раньше из декретного отпуска на работу.

Проект стоимостью 135 млн рублей реализован в рамках нацпроекта «Демография» и отвечает самым современным стандартам.Дети от двух до семи лет смогут заниматься музыкой, физкультурой, рисованием и другими дисциплинами дополнительного образования. В двухэтажном здании имеются кабинеты логопеда и психолога. Для прогулок на свежем воздухе на благоустроенной территории предусмотрены теневые навесы, оборудованные деревянными полами. По периметру территории детского сада установлены видеокамеры с наружным освещением.

Для гостей провели экскурсию по новому дошкольному учреждению. Официальные лица осмотрели функциональные помещения для игровых, спортивных и гимнастических занятий. Также им показали и медицинский кабинет. А уже в музыкальном зале дети порадовали присутствующих творческими выступлениями.

© i2.wp.com

http://www.nia-...ws%2Fyandsearch

https://sensaci..._medium=desktop