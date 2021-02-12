Цех по производству голландского сыра Гауда открыт в селе Устье Воронежской области
ООО «Дон» запустило новый сырный цех в селе Устье Хохольского района Воронежской области.
Реализация проекта в селе началась в 2020 году. Объем инвестиций в реконструкцию помещения и закупку оборудования из Нидерландов составил 25 млн рублей. Мощности производства в компании не уточнили, но известно, что цех небольшой.
Впрочем, в будущем возможно расширение цеха до промышленных масштабов.
Ранее молочный комплекс «Дон» с 2007 года продавал продукцию другим перерабатывающим предприятиям. В планах — самостоятельная переработка. На первом этапе специалисты будут производить сыр «Гауда» по собственной рецептуре.
Сельскохозяйственное предприятие «Дон» было основано в 1960-х и называлось совхозом «Дон». Однако из-за смены государственного строя предприятие переживало тяжелые годы — прекратили выращивать овощи, сократилось поголовье дойного стада. В 2002 году собственником предприятия стала компания «Ангстрем», и уже в 2007 году на месте старых ферм был построен молочный комплекс на 1 тыс. голов.
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12.02.2119:39:21
12.02.2119:59:53