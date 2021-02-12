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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Цех по производству голландского сыра Гауда открыт в селе Устье Воронежской области

 © abireg.ru

ООО «Дон» запустило новый сырный цех в селе Устье Хохольского района Воронежской области.

Реализация проекта в селе началась в 2020 году. Объем инвестиций в реконструкцию помещения и закупку оборудования из Нидерландов составил 25 млн рублей. Мощности производства в компании не уточнили, но известно, что цех небольшой.

Впрочем, в будущем возможно расширение цеха до промышленных масштабов.

Ранее молочный комплекс «Дон» с 2007 года продавал продукцию другим перерабатывающим предприятиям. В планах — самостоятельная переработка. На первом этапе специалисты будут производить сыр «Гауда» по собственной рецептуре.

Сельскохозяйственное предприятие «Дон» было основано в 1960-х и называлось совхозом «Дон». Однако из-за смены государственного строя предприятие переживало тяжелые годы — прекратили выращивать овощи, сократилось поголовье дойного стада. В 2002 году собственником предприятия стала компания «Ангстрем», и уже в 2007 году на месте старых ферм был построен молочный комплекс на 1 тыс. голов.
Источник: https://abireg.ru/newsitem/86173/

сыроварение, переработка молока, Воронежская область, сельская жизнь
  • igor dukhovich igor dukhovich
    12.02.2119:39:21

    Рад за земляков,наверное Ангстрем это мебельное предприятие в Воронеже.

    #1225233
    • Ирина Полевая Ирина Полевая
      12.02.2119:59:53

      Да так и есть, сельскохозяйственное направление тоже есть через ООО Дон, не так давно здесь мелькала новость, открыли импортозамещающее производство мебельных фасадов /blogs/135337/

      #1225235
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