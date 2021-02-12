В Свердловской области открылись новые медучреждения

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В Свердловской области открылись:

1. Центр для пациентов с хронической сердечной недостаточностью (на первом фото).

2. Центр онкодерматологии.

Центр для пациентов с хронической сердечной недостаточностью открылся в Ирбите. Здесь будут принимать пациентов из городов и сельских территорий Восточного округа. Открытие таких центров по всей стране — это одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». Свердловская область является единственной в стране, где уже работают 13 таких центров, планируется открыть еще 8.

Центр оснащен современным медицинским оборудованием.

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Также в регионе открылся Центр онкодерматологии. Центр образован в структуре областного онкологического диспансера в рамках национального проекта «Здравоохранение» и призван объединить современные методы диагностики и терапии онкозаболеваний кожи в единую эффективную лечебную систему.

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Теперь консультативные приёмы, лучевая и фотодинамическая терапия, а также малоинвазивные операции в условиях дневного стационара будут проводиться на одной площадке.

В регионе аналогов Центру онкодерматологии нет. Центры такого высокого уровня раньше располагались только на базе крупнейших федеральных клиник. Ежегодно здесь будут проводить 700 операций, 500 сеансов лучевой и 100 сеансов фотодинамической терапии, лечение получат не менее тысячи пациентов.

Поскольку некоторые виды злокачественных новообразований, обнаруженные на ранней стадии, хорошо поддаются лечению и не требуют обширных операций и длительной госпитализации то, благодаря возможностям Центра, пациентов будут отпускать домой сразу после хирургического вмешательства.

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«Если манипуляция прошла благополучно, пациента отпускают домой в тот же день. Такой подход не только делает посещение поликлиники более удобным и комфортным, но и значительно снижает нагрузку на хирургов, работающих в стационаре: все хирургические вмешательства проводятся малотравматично, под местной анестезией в среднем за 30 минут», — поясняют в больнице.

Кроме того, если пациенту назначены сеансы фотодинамической или лучевой терапии, он проходит их здесь же на территории нового Центра, который оборудован рентгенотерапевтическими аппаратами, аппаратами для конформной дистанционной лучевой терапии, современными УЗИ.

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