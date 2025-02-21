В Екатеринбурге открылась новая стоматологическая клиника

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В Екатеринбурге открылась новая большая клиника, объединяющая в себе 2 новых направления: для детей, для подростков и их родителей. Это совершенно новое удивительное пространство в 1000 кв. м, где позаботились о потребностях взрослых, малышей и подростков, чтобы заниматься здоровьем зубов и красотой улыбки им было по-настоящему комфортно.

Основные направления работы:

-детская стоматология (лечение, профилактика, ортодонтия);

-взрослая стоматология (терапия, хирургия, имплантация);

-эстетическая стоматология (отбеливание, виниры).

Но главное, здесь создали атмосферу, которая помогает взрослым переосмыслить свое отношение к лечению зубов, а детей с первого визита убеждает в том, что забота об улыбке — это здорово и уж точно не страшно.

© cdn.iportal.ru

© cdn.iportal.ru

Клиника оснащена современным оборудованием, которое позволяет проводить точную диагностику и эффективное лечение.

-3D-томография для детального изучения костных структур и самого точного планирования лечения;

-лечение под микроскопом для точной диагностики и сохранения зубов;

-лазерная стоматология — бережное хирургическое лечение;

-цифровые технологии сканирования вместо привычных слепков без дискомфорта для пациента; система седации закисью азота для комфортного лечения без стресса;

-бережный наркоз для взрослых и детей для проведения высокотехнологичного лечения и выполнения большого объема работы за короткий срок;

-собственные лаборатории, которые позволяют изготавливать протезы, коронки и виниры с высокой точностью и минимальными сроками ожидания.

-современные методы реставрации зубов, которые позволяют сохранить максимум естественной красоты улыбки;

© cdn.iportal.ru

© cdn.iportal.ru

© cdn.iportal.ru

© cdn.iportal.ru

© cdn.iportal.ru

© cdn.iportal.ru

© cdn.iportal.ru

© cdn.iportal.ru

© cdn.iportal.ru

© cdn.iportal.ru

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