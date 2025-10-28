MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 23
termometrix Медучреждения

В Екатеринбурге открылся новый медицинский центр

© vk.com

Новый, восьмой медицинский центр «Здоровье 365» появился в Екатеринбурге.

Центр предлагает:

— В клинике работает команда врачей разных профилей от терапевта и кардиолога до ревматолога и травматолога, чтобы пациенты могли получать комплексную помощь.

— Центр оснащен мощной диагностической базой: КТ, МРТ, УЗИ, ЭКГ, эндоскопия под седацией и другие обследования для своевременного и точного выявления заболеваний.

— Собственная лаборатория позволяет пациентам сдать любые виды анализов в одном месте и получить результаты в кратчайшие сроки.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: vk.com

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт