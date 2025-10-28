В Екатеринбурге открылся новый медицинский центр
Новый, восьмой медицинский центр «Здоровье 365» появился в Екатеринбурге.
Центр предлагает:
— В клинике работает команда врачей разных профилей от терапевта и кардиолога до ревматолога и травматолога, чтобы пациенты могли получать комплексную помощь.
— Центр оснащен мощной диагностической базой: КТ, МРТ, УЗИ, ЭКГ, эндоскопия под седацией и другие обследования для своевременного и точного выявления заболеваний.
— Собственная лаборатория позволяет пациентам сдать любые виды анализов в одном месте и получить результаты в кратчайшие сроки.
