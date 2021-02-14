Завершены госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении

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Завершены государственный испытания российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом заявил генеральный конструктор СПРН, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.

«Самое главное, что нам предстояло, и на сегодня мы эту задачу решили, на новых технологиях, с высокопроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку этой информации и передачу на высшие командные пункты военно-политического руководства страны. Вот эта задача сегодня решена. В конце декабря 2020 года мы уже успешно завершили государственные испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности».

С появлением модульных станций РЛС «Воронеж» военнослужащим удалось в кратчайшие сроки обеспечить полный контроль системы предупреждения о ракетном нападении и покрыть все потенциально опасные направления для нашей страны.

Российская система предупреждения о ракетном нападении включает командно-связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств.

Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций «Воронеж». Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и гиперзвуковые объекты.

РЛС «Воронеж» несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Две новых станции СПРН для российских военных строят под Мурманском и Воркутой.

Планируется построить радиолокационную станцию «Воронеж» в Крыму, которой предстоит наблюдать за тем, что происходит в акватории Черного и Средиземного морей.

В 2020 году средства СПРН России обнаружили более 90 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

Дальнейшие работы по обеспечению безопасности и совершенствованию СПРН будут направлены на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля.