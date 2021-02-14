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Армия и Флот

Завершены госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении

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Завершены государственный испытания российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом заявил генеральный конструктор СПРН, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.

«Самое главное, что нам предстояло, и на сегодня мы эту задачу решили, на новых технологиях, с высокопроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку этой информации и передачу на высшие командные пункты военно-политического руководства страны. Вот эта задача сегодня решена. В конце декабря 2020 года мы уже успешно завершили государственные испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности».

С появлением модульных станций РЛС «Воронеж» военнослужащим удалось в кратчайшие сроки обеспечить полный контроль системы предупреждения о ракетном нападении и покрыть все потенциально опасные направления для нашей страны.

Российская система предупреждения о ракетном нападении включает командно-связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств.

Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций «Воронеж». Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и гиперзвуковые объекты.

РЛС «Воронеж» несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Две новых станции СПРН для российских военных строят под Мурманском и Воркутой.

Планируется построить радиолокационную станцию «Воронеж» в Крыму, которой предстоит наблюдать за тем, что происходит в акватории Черного и Средиземного морей.

В 2020 году средства СПРН России обнаружили более 90 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

Дальнейшие работы по обеспечению безопасности и совершенствованию СПРН будут направлены на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля.
Источник: https://tvzvezda.ru/news/opk/content/20212141052-2bxrl.html

Минобороны, РЛС Воронеж
  • Геннадий Тесёлкин Геннадий Тесёлкин
    14.02.2118:07:20

    А когда-то целую чернобыльскую АЭС построили, чтобы питать загоризонтную РЛС

    #1225355
    • user78 user78
      14.02.2118:55:48

      А когда-то целую чернобыльскую АЭС построили, чтобы питать загоризонтную РЛС

      Это миф    

      Мощность Чернобыльской АЭС составляла 4000 МВт. А потребляемая мощность самой мощной в мире РЛС в Печоре («Дарьял») — 50 МВт.

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      Ввод в строй новых сверхдальних загоризонтных РЛС СПРН в России:

      1. Воронеж-М, Лехтуси (Ленинградская область) — 2012

      2. Воронеж-ДМ, Армавир (Краснодарский край) — 2013

      3. Воронеж-ДМ, Пионерский (Калининградская область) — 2014

      4. Воронеж-М, Усолье-Сибирское (Иркутская область) — 2015

      5. Воронеж-ДМ, Енисейск (Красноярский край) — 2017

      6. Воронеж-ДМ, Барнаул (Алтайский край) — 2017

      7. Воронеж-М, Орск (Оренбургская область) — 2017

      8. Воронеж-СМ, Воркута (Республика Коми) — 2022 (начало строительства в 2015)

      9. Воронеж-ВП, Оленегорск (Мурманская область) — 2022 (начало строительства в 2017)

      10. Воронеж-СМ, Севастополь — 2024 (начало строительства в 2021)

      11. Контейнер, Ковылкино (Мордовия) — 2019

      12. Контейнер, Калининградская область — 2023

      13. Контейнер, Амурская область — 2024

      Другие новые дальние загоризонтные РЛС в РФ:

      14-30. Небо-М (с 2012 года поставлено не менее 15 шт. по всей России, дальность 600-1200 км)

      31. Подсолнух, Каспий

      32. Подсолнух, Охотское море

      33. Подсолнух, Японское море

      34. Подсолнух, Балтийское море

      35. Подсолнух, Баренцево море

      Плюс с 2015 по 2020 успешно запущено 4 новейших спутника «Тундра» (космический аппарат Единой космической системы ЕКС «Купол», предназначенный для обнаружения пусков ракет и пришедший на смену системе Око-1):

      «Запуском 22 мая 2020 с космодрома Плесецк четвертого космического аппарата типа „Тундра“ единая космическая система „Купол“ доведена до минимального штатного состава и позволяет отслеживать любые пуски баллистических ракет и ракет космического назначения с территории США. Аппараты выполняют задачу в полном объеме на рабочих орбитах», — сказал собеседник агентства. Первые три спутника «Тундра» были запущены в 2015, 2017 и 2019 годах.

      А также модернизируются существующие РЛС. Например, Дон-2Н в Подмосковье модернизировали в 2020, Дарьял в Печоре модернизировали в 2019-2020, и т. д.

         

      Отредактировано: user78~19:09 14.02.21
      #1225357
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