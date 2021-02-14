Ситуация с водоснабжением в Крыму

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Меньше чем за половину месяца Чернореченское водохранилище получило почти пять миллионов кубометров воды. Средний приток за последние дни — 300 тысяч кубометров ежесуточно.

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Симферополь, 14 февраля. Крыминформ.

Две трети месячной нормы осадков в виде снега выпало в Симферополе за прошедший в пятницу и субботу снегопад. Об этом Крыминформу сообщили в Крымском гидрометцентре.

«В Симферополе выпало 27 мм осадков при месячной норме 42 мм, на Ай-Петри выпало 23 мм осадков, на Ангарском перевале — 27 мм, в Бахчисарайском районе (метеостанция Почтовое) — 27 мм», — сообщили в гидрометцентре. Количество выпавших осадков синоптики определяют после таяния снега, поэтому данные по снежному покрову и по выпавшим осадкам отличаются.

«Высота снежного покрова в Симферополе составляет 28 сантиметров, на Ай-Петри — 12 сантиметров, на Ангарском перевале — 18 сантиметров, в Бахчисарайском районе — 25 сантиметров», — уточнили синоптики. В ближайшее время сильных снегопадов в Крыму не ожидается, по 18 февраля включительно дневные температуры составят минус 3 — минус 8 градусов, ночные — от минус 11 до минус 16. В Крыму действует штормовое предупреждение о морозе и снегопадах. До 18 февраля температура воздуха ожидается на 7-8 градусов ниже климатической нормы.