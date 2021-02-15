Новая школа на 1100 мест открылась в Ивантеевке Московской области

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Новую школу, рассчитанную на 1,1 тысячи мест, открыли в подмосковной Ивантеевке. Она сократит вторую смену по всему городскому округу до 4%.

В школе обустроили столовую на 400 мест, мастерские, кабинет технологии, медиацентр. В свободное время ребята смогут заниматься в различных кружках и секциях.

Современный образовательный центр будет работать в формате полного дня.

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