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Детские сады и школы

Новая школа на 1100 мест открылась в Ивантеевке Московской области

 © static.360tv.ru

Новую школу, рассчитанную на 1,1 тысячи мест, открыли в подмосковной Ивантеевке. Она сократит вторую смену по всему городскому округу до 4%.

В школе обустроили столовую на 400 мест, мастерские, кабинет технологии, медиацентр. В свободное время ребята смогут заниматься в различных кружках и секциях.

Современный образовательный центр будет работать в формате полного дня.

 © static.360tv.ru

 © mosreg.ru

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Источник: https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/...-1-1-tys-mest-otkrylas-v-ivanteevke

Московская область, новая школа
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