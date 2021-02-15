Новая школа на 1100 мест открылась в Ивантеевке Московской области
Новую школу, рассчитанную на 1,1 тысячи мест, открыли в подмосковной Ивантеевке. Она сократит вторую смену по всему городскому округу до 4%.
В школе обустроили столовую на 400 мест, мастерские, кабинет технологии, медиацентр. В свободное время ребята смогут заниматься в различных кружках и секциях.
Современный образовательный центр будет работать в формате полного дня.
Читайте также...
- Школа на 600 мест открыта в Подмосковье
- В Московской области начато единовременное строительство пятидесяти школ
- Открыто новое здание школы № 2 в Лотошино Московской области
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!