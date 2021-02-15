В Оренбургской области открыли новую сельскую школу

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В поселке Река Дёма Пономаревского района открыли новую школу — её построили всего за год в рамках нацпроекта «Образование». В последние несколько лет поселок растет: всего за шесть лет число детей в местной школе выросло на 140 процентов. В Деминской школе будет учиться 151 ребенок из поселка Река Дема и села Софиевка. Население самого же поселка составляет 820 человек, причем одной из отличительных особенностей поселка является средний возраст населения — 39 лет.

Новое двухэтажное здание школы занимает площадь в 5374 кв. метров. Причем отопление школы идёт от отдельной блочно-модульной котельной, а водоснабжение — от двух артезианских скважин. Кроме учебных кабинетов, здесь сделан новый спортзал, современный медблок и столовая, библиотека и просторный актовый зал, а для маломобильных групп населения предусмотрен лифт, оборудован пандус и санитарная комната. Для сравнения, площадь пищеблока в новой школе лишь немного меньше общей площади старого здания, в котором учились дети.

На пришкольной территории располагаются спортивные площадки: футбольное, баскетбольное, волейбольное поля, площадка для сдачи нормативов, площадка для прыжков в длину, беговая дорожка, площадка для метания ядра. Спортивные площадки выполнены из пористого бесшовного покрытия из резиновой крошки.

Каждый из 16 учебных кабинетов оснащен современным интерактивным комплексом Smart Board, документ-камерой, компьютером, многофункциональным устройством. Для кабинетов химии, физики, биологии и географии закуплены цифровые лаборатории, комплекты для проведения лабораторных практикумов и наборы для демонстраций, — теперь у ребят есть возможность заниматься учебно-исследовательской и проектной деятельностью, учиться работать с 3D-принтерами и роботами.

Коллектив в школе сложившийся: здесь трудятся 19 учителей, двое из них имеют ученую степень. Средний возраст педагогов — 38 лет.

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