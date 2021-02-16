Спецназ ЦВО впервые получил автономную экипировку с электрообогревом

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В Центральном военном округе (ЦВО) впервые продемонстрировали автономную экипировку военнослужащих специальных подразделений с электрообогревом. Комплект автономной системы локального электрообогрева СЛЭВ-1 был продемонстрирован участникам сбора с руководящим составом ЦВО, начавшемся сегодня на полигоне в Свердловской области.

СЛЭВ-1 предназначена для обогрева военнослужащего за счет поддержания тепла под экипировкой в диапазоне комфорта в условиях пониженных температур. Автономная система обогрева надевается на нательное белье под штатную экипировку, модульно обеспечивая подогрев всех частей тела, не сковывая движения военнослужащего. Продолжительность непрерывного автономного обогрева на одной батарее составляет не менее 12 часов на максимальной мощности. Всего в ЦВО поступило около 1000 комплектов СЛЭВ-1 для последующего распределения в подразделения специального назначения.

В сборе с руководящим составом ЦВО, который проводится с 16 по 19 февраля в Свердловской и Челябинской областях под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, также принимают участие сотрудники федеральных органов исполнительной власти Свердловской области, военнослужащие руководящего состава вооруженных сил Казахстана, Киргизии, Узбекистана и представители объединенного штаба ОДКБ.