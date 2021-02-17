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Детские сады и школы

В Салехарде открылся новый детский сад

 © www.yanao.ru

12 февраля новый детский сад «Оленёнок» открылся в Салехарде. Это одно из 22 дошкольных учреждений, которые начали строить в округе для выполнения поручения Президента по обеспечению всех детей местами в яслях. Сад примет 240 детей, из которых 40 — до трёх лет.

 © www.yanao.ru

 © www.yanao.ru
Источник: https://www.yanao.ru/presscenter/news/59677/

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Ямал, ЯНАО, Салехард, детский сад
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