В Салехарде открылся новый детский сад
12 февраля новый детский сад «Оленёнок» открылся в Салехарде. Это одно из 22 дошкольных учреждений, которые начали строить в округе для выполнения поручения Президента по обеспечению всех детей местами в яслях. Сад примет 240 детей, из которых 40 — до трёх лет.
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