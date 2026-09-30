На 344-километровой трассе Надым — Салехард полностью завершили укладку асфальта. Работы длились почти пять лет. Работы стали важным этапом развития круглогодичного сообщения между населёнными пунктами Ямала. Теперь поездки между городами стали быстрее и комфортнее. Последнюю тысячу метров в щебне специалисты покрыли асфальтом примерно в 170 км от окружной столицы. Следующим летом дорожные службы планируют вернуться на трассу и заняться участками, которые требуют дополнительного внимания. В начале этого сезона в щебёночном исполнении оставалось около 40 километров трассы. На более чем 12 из них работы шли по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Перед укладкой асфальта основание укрепляли методом холодной регенерации — ресайклинга. За пять лет этой технологией усилили 138 км дороги.

На объекте работали три подрядные организации, 72 единицы техники и 110 специалистов. Асфальтобетон выпускали четыре завода: два разместили прямо на трассе, ещё по одному работают в Салехарде и Надыме. Параллельно подрядчики устранили просадки на 20 километрах, укрепили обочины, заменили знаки, нанесли разметку и заасфальтировали стоянку у заправки «Лукойл».

Строительство дороги началось в 2011 году. Круглогодичное движение между Надымом и Салехардом открыли 9 декабря 2020 года, когда более 180 километров трассы ещё оставались в щебне. До появления дороги автомобили могли проехать между городами только по зимнику. После открытия трассы время в пути сократилось с 15 до 4-5 часов. Этого момента северяне ждали десятки лет. С появлением круглогодичной дороги в окружную столицу пришли крупные торговые сети, наладилось снабжение больших строек.