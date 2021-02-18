В Пензенской области открылась новая детская поликлиника

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В городе Спутник открыли новую детскую поликлинику. Проект нового корпуса детского поликлинического отделения ГБУЗ «Пензенская районная больница» был разработан в 2019 году.

Общая стоимость проекта — 366 млн рублей, из них на оборудование — 82,5 млн рублей.

Поликлиника рассчитана на 500 посещений в день. На четырех этажах здания расположены педиатрическое отделение, отдельный инфекционный блок, кабинет неотложной помощи, кабинеты врачей узких-специалистов, физиотерапевтическое отделение, эндоскопическое отделение, дневной стационар на 15 коек, кабинеты УЗИ диагностики, ЭКГ и ЭЭГ-диагностики, пункт забора биологических материалов, рентгенкабинет.

Работают кабинеты офтальмолога и охраны зрения, ЛОР-врача, невролога, гинеколога, детского хирурга, детского андролога-уролога, эндокринолога, детского кардиолога и нефролога, аллерголога, логопеда.

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru