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Детские сады и школы

В Ноябрьске (Ямал) открылись детские сады «Дюймовочка» и «Морозко»

 © noyabrsk-inform.ru

Сегодня Ноябрьск перенял эстафету по открытию новых детских садов, в городе открылось два детских сада по 240 мест каждый. Строительство детских садов началось два года назад врамках муниципально-частного партнёрства. Красивые здания, уютные территории, яркий дизайн и современная отделка внутренних помещений, многофункциональное наполнение, игрушки и приветливые воспитатели. Всё это в полном распоряжении ноябрьских ребятишек.

 © noyabrsk-inform.ru

Дошкольное образование в детских садах будет профильным. Одним из приоритетных направлений «Дюймовочки» станет экология, даже при строительстве сада и обустройстве территории важно было сохранить деревья, ведь детский сад расположился на месте старого детского сада «Теремок» с реликтовыми соснами. В «Морозко» всё пространство ориентировано на развитие интеллекта в процессе игры. До конца года в Ноябрьске ожидается открытие ещё одного нового детского сада.

 © noyabrsk-inform.ru

 © noyabrsk-inform.ru
Источник: https://noyabrsk-inform.ru/dobro-po...-svoi-dveri-dlja-malenkih-nojabrjan

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Ямал, ЯНАО, Ноябрьск, детский сад
  • Комментарий удален
  • Комментарий удален
  • artal artal
    29.03.2114:58:45

     © donoyabrsk.yanao.ru

     © donoyabrsk.yanao.ru

     © donoyabrsk.yanao.ru

     © donoyabrsk.yanao.ru

     © donoyabrsk.yanao.ru

    Отредактировано: artal~15:00 29.03.21
    #1228984
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