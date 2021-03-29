В Ноябрьске (Ямал) открылись детские сады «Дюймовочка» и «Морозко»

© noyabrsk-inform.ru

Сегодня Ноябрьск перенял эстафету по открытию новых детских садов, в городе открылось два детских сада по 240 мест каждый. Строительство детских садов началось два года назад врамках муниципально-частного партнёрства. Красивые здания, уютные территории, яркий дизайн и современная отделка внутренних помещений, многофункциональное наполнение, игрушки и приветливые воспитатели. Всё это в полном распоряжении ноябрьских ребятишек.

© noyabrsk-inform.ru

Дошкольное образование в детских садах будет профильным. Одним из приоритетных направлений «Дюймовочки» станет экология, даже при строительстве сада и обустройстве территории важно было сохранить деревья, ведь детский сад расположился на месте старого детского сада «Теремок» с реликтовыми соснами. В «Морозко» всё пространство ориентировано на развитие интеллекта в процессе игры. До конца года в Ноябрьске ожидается открытие ещё одного нового детского сада.

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru