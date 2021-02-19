Челябинские рельсы впервые отправили на дороги Грузии и Латинской Америки

© sun9-11.userapi.com

ПАО «Мечел» в Челябинске производит два вида рельсов — железнодорожные и остряковые рельсы, а также контактные рельсы для метрополитенов. За 2020 год ПАО «Мечел» нарастил объемы выпуска рельсовой продукции до 300 тысяч тонн. Рост относительно 2019 года составил 8%. Основная часть продукции — 234 тысячи тонн — была реализована Российским железным дорогам, около 70 тысяч тонн рельсов отправили другим заказчикам в России и за рубежом.

В 2020 году «Мечел» сумел нарастить объемы экспорта своей рельсовой продукции на 74%, расширив при этом и географию поставок. Так, впервые продукция ЧМК была отправлена в Грузию и Латинскую Америку.

В России помимо РЖД, крупным потребителем челябинских рельсов является московский метрополитен. Рельсы используют для обновления старых веток и для строительства новых линий. Всего за прошлый год «Мечел» отправил в столицу более 87 тысяч тонн магистральных и контактных рельсов с ЧМК и «Ижстали».