В Новосибирске на заводе «Вектор-БиАльгам» начато производство вакцины от covid-19 «ЭпиВакКорона»

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Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и компания «Вектор-БиАльгам» приступили к совместному масштабному выпуску вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщили РБК Новосибирск в компании. Препарат планируют производить объемом от одного миллиона до нескольких миллионов доз в месяц. В дальнейшем «Вектор-БиАльгам» планирует увеличить объемы выпуска «ЭпиВакКороны». Для этого производство компании запустят на полную мощность, в том числе линию розлива и ампульно-флаконную линию по розливу и упаковке, которая сейчас находится в стадии наладки. Новая ампульно-флаконная линия обошлась компании в 310 млн руб.

В Новосибирской области есть база предприятий, находящихся в том числе в Кольцово и Новосибирском районе, способных взять на себя производство вакцины."ЭпиВакКорона", созданная специалистами центра «Вектор», стала второй российской вакциной, получившей государственную регистрацию. Препарат создан на основе искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков. С их помощью иммунитет привитого человека должен научиться распознавать клетки вируса.

https://www.kom....ru/doc/4702481