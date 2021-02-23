Новые детские сады открылись в регионах России во второй половине февраля 2021 г. Обзор

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Новые детские сады открылись в регионах России во второй половине февраля 2021 года.

17.02.2021 г. в микрорайоне «Тепличный» г. Пензы открыт новый корпус двухэтажного детского сада № 52 «Полянка», рассчитанный на 150 мест.

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© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

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© penza-post.ru

© penza-post.ru

© pnzreg.ru

© penza-post.ru

© penza-post.ru

© penza-post.ru

© penza-post.ru

© penza-post.ru

© penza-post.ru

На 1 этаже, кроме групповых комнат, обустроены прачечная, медицинский и пищеблоки, методический кабинет, комната охраны труда, санузел для маломобильных групп населения.

На 2 этаже размещены 4 группы для детей дошкольного возраста, а также музыкальный и спортивный залы, кабинет интерактивного обучения, кабинеты логопеда и психолога.

В здании установлены современные системы пожарной сигнализации, наружного и внутреннего видеонаблюдения. Детсад огражден забором со встроенными калитками, открывающимися с помощью магнитного ключа.

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16 февраля 2021 года в Бежицком районе г. Брянска была открыта ясельная пристройка для детского сада № 147 «Голубые дорожки», рассчитанная на 55 мест.

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Сумма затрат на постройку и оснащение детсада составила 60 миллионов рублей.

© Фото из открытых источников

19 февраля 2021 г. в брянском посёлке Большое Полпино была открыта пристройка на 55 мест к детскому саду «Ягодка».

Сумма затрат на возведение детсада составила 59,7 миллионов рублей.

В новом корпусе детсада разместятся 4 группы для малышей в возрасте до 3-х лет, зал для музыкальных и спортивных занятий. Ясли оснащены современным игровым и мультимедийным оборудованием, интерактивными игрушками, книгами, развивающими пособиями.

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15 февраля 2021 г. в г. Котлас Архангельской области было открыто дошкольное учреждение комбинированного вида № 17 «Колобок», рассчитанное на 220 мест.

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Сумма общих затрат на строительство и оснащение мебелью и оборудованием составила 220 миллионов рублей.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

16 февраля 2021 г. в Екатеринбурге был открыт трехэтажный детский сад на 275 мест.

Заведующая детсадом № 168 Татьяна Салимова рассказала, что возглавляемое ей муниципальное учреждение является участником проекта «Уральская инженерная школа».

© static.ngs.ru

© static.ngs.ru

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

«В образовательном пространстве созданы центры IT-технологий, Steam-лаборатории, Lego-центр. В наших группах представлены самые разные конструкторы: от простого блочного до 3D-принтера, работающего по системе TinkerCAD. Ребята осваивают магнитные, деревянные, контурные и электронные конструкторы. Конечно, всё это способствует развитию детского технического творчества», — сообщила Татьяна Салимова.

В здании имеется спортивный и музыкальный зал. Для организации развивающей среды в детсаду задействованы даже лестничные пролёты и холлы, где применяется технология коридорной педагогики.

© Фото из открытых источников

19.02.2021г. в селе Верхний Любаж Курской области был открыт обновленный детский сад, рассчитанный на 90 мест.

Стоимость реконструкции с расширением площади здания с 300 до 1507 кв.м составила 89 миллионов рублей.

Были построены газовая котельная, современный пищеблок, физкультурный и музыкальный залы. На территории дошкольного учреждения установили игровые и спортивные площадки.

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17 февраля 2021 г. в селе Иглино Башкирии был открыт детский сад № 9 «Улыбка», рассчитанный на 260 мест.

© iglino.bashkortostan.ru

© iglino.bashkortostan.ru

© iglino.bashkortostan.ru

© iglino.bashkortostan.ru

© iglino.bashkortostan.ru

© building.bashkortostan.ru

В детском саду предусмотрены кабинеты психолога, логопеда, изостудия, медицинский пункт. На первом этаже — теплые полы. Каждая группа оборудована домофоном для удобства родителей и воспитателей. На улице — современные игровые площадки с безопасным прорезиненным покрытием.

Общая стоимость составила 179 млн рублей.

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19 февраля 2021 г. в Красногорске Московской области был открыт детский сад на 120 мест, открытый в отремонтированном здании, выкупленном администрацией города у застройщика в рамках Программы «Образование»

© krasnogorsk-adm.ru

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В детсаду есть музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, пищеблок, спальни, групповые комнаты с игрушками и играми.

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https://news.na...e-otkryilas-ya/

https://news.na...yku-na-55-mest/

http://dvinanews.ru/-kko0jt0k

https://xn--80a...210d0f0b719d485

http://kurskcit...citynews/165877

https://buildin...er/news/333292/

https://krasnog...asnogorske.html