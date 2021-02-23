Новые детские сады открылись в регионах России во второй половине февраля 2021 г. Обзор
Новые детские сады открылись в регионах России во второй половине февраля 2021 года.
На 1 этаже, кроме групповых комнат, обустроены прачечная, медицинский и пищеблоки, методический кабинет, комната охраны труда, санузел для маломобильных групп населения.
На 2 этаже размещены 4 группы для детей дошкольного возраста, а также музыкальный и спортивный залы, кабинет интерактивного обучения, кабинеты логопеда и психолога.
В здании установлены современные системы пожарной сигнализации, наружного и внутреннего видеонаблюдения. Детсад огражден забором со встроенными калитками, открывающимися с помощью магнитного ключа.
16 февраля 2021 года в Бежицком районе г. Брянска была открыта ясельная пристройка для детского сада № 147 «Голубые дорожки», рассчитанная на 55 мест.
Сумма затрат на постройку и оснащение детсада составила 60 миллионов рублей.
19 февраля 2021 г. в брянском посёлке Большое Полпино была открыта пристройка на 55 мест к детскому саду «Ягодка».
Сумма затрат на возведение детсада составила 59,7 миллионов рублей.
В новом корпусе детсада разместятся 4 группы для малышей в возрасте до 3-х лет, зал для музыкальных и спортивных занятий. Ясли оснащены современным игровым и мультимедийным оборудованием, интерактивными игрушками, книгами, развивающими пособиями.
15 февраля 2021 г. в г. Котлас Архангельской области было открыто дошкольное учреждение комбинированного вида № 17 «Колобок», рассчитанное на 220 мест.
Сумма общих затрат на строительство и оснащение мебелью и оборудованием составила 220 миллионов рублей.
16 февраля 2021 г. в Екатеринбурге был открыт трехэтажный детский сад на 275 мест.
Заведующая детсадом № 168 Татьяна Салимова рассказала, что возглавляемое ей муниципальное учреждение является участником проекта «Уральская инженерная школа».
«В образовательном пространстве созданы центры IT-технологий, Steam-лаборатории, Lego-центр. В наших группах представлены самые разные конструкторы: от простого блочного до 3D-принтера, работающего по системе TinkerCAD. Ребята осваивают магнитные, деревянные, контурные и электронные конструкторы. Конечно, всё это способствует развитию детского технического творчества», — сообщила Татьяна Салимова.
В здании имеется спортивный и музыкальный зал. Для организации развивающей среды в детсаду задействованы даже лестничные пролёты и холлы, где применяется технология коридорной педагогики.
19.02.2021г. в селе Верхний Любаж Курской области был открыт обновленный детский сад, рассчитанный на 90 мест.
Стоимость реконструкции с расширением площади здания с 300 до 1507 кв.м составила 89 миллионов рублей.
Были построены газовая котельная, современный пищеблок, физкультурный и музыкальный залы. На территории дошкольного учреждения установили игровые и спортивные площадки.
17 февраля 2021 г. в селе Иглино Башкирии был открыт детский сад № 9 «Улыбка», рассчитанный на 260 мест.
В детском саду предусмотрены кабинеты психолога, логопеда, изостудия, медицинский пункт. На первом этаже — теплые полы. Каждая группа оборудована домофоном для удобства родителей и воспитателей. На улице — современные игровые площадки с безопасным прорезиненным покрытием.
Общая стоимость составила 179 млн рублей.
19 февраля 2021 г. в Красногорске Московской области был открыт детский сад на 120 мест, открытый в отремонтированном здании, выкупленном администрацией города у застройщика в рамках Программы «Образование»
В детсаду есть музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, пищеблок, спальни, групповые комнаты с игрушками и играми.
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