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Новый семенной завод открылся в Амурской области

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В поселке Заречный Благовещенского района открылся завод по производству семян и пищевой сои. По информации пресс-службы правительства Амурской области, всего в регионе производят больше одного млн тонн сои. Но для повышения урожайности необходимо еще около 100 тыс. тонн семян сои и 50 тыс. тонн зерновых. Новый завод первое время сможет частично покрыть необходимость. При этом часть продукции пойдет на экспорт: руководство завода планирует активно работать с партнерами из Японии и Южной Кореи. Решение о строительстве завода было принято в 2020 году, его возведение велось восемь месяцев. На создание было затрачено порядка 150 млн рублей.

«Производственные мощности завода составят до 30 000 тонн/год, что позволит выпускать продукцию как для местного, так и для зарубежных рынков», — прокомментировал коммерческий директор компании АНК Степан Павлович Инюточкин.

 © amurobl.ru

 © opt-25829.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

 © eastrussia.ru

https://www.eas...sya-v-priamure/

Источник: https://portamur.ru/news/detail/nov...kryilsya-v-blagoveschenskom-rayone/

Амурская область, семеноводство, сельское хояйство
  • Нет аватара nabludatel71
    24.02.2114:23:03

    в регионе производят больше одного млн тонн сои. Но для повышения урожайности необходимо еще около 100 тыс. тонн семян сои и 50 тыс. тонн зерновых

    Как это понимать? Для получения 1 млн т сои нужно 100 тыс. т семян? Или 100 тыс. т семян нужно, чтобы увеличить производство до … млн т? А при чём тут зерновые? Не говоря уж о том, что урожайность не равна урожаю: первое — относительная категория, второе — абсолютная.

    #1226172
    • Нет аватара _Александр_
      24.02.2116:47:17

      Автор первоначальной информации — пресс-служба правительства Амурской области. Вообще, семена сои издавна готовятся в самих хозяйствах. Есть еще и специализированные семеноводческие хозяйства, которые размножают семена перспективных сортов. Кстати, в Амурской области есть Всероссийский научно-исследовательский институт сои. Здесь эти сорта рождаются, потом проходят испытания на госсортоучастках (В Амурской области — это Тамбовский, находится на территории ООО «Приамурье»).

      АНК — фирма, которая занимается выращиванием сои и зерновых, переработкой сои в соевое масло, ну и немножко «шьёт» — строит жилье в областном центре. Фирма с хорошей репутацией в регионе. Не думаю, что Южная Корея и Япония крайне нуждаются в семенах из Амурской области. Скорее всего, речь идет о поставках все-таки пищевой сои в эти страны.

      Для повышения урожайности нужны не только семена, но и соблюдение всего комплекса агротехнических мероприятий. Да, необходимое количество семян к предстоящей посевной в хозяйствах Амурской области и без этого завода заготовлено в достаточном количестве.Нужно еще учесть и то обстоятельство, что пахотных земель для выращивания семян сои в таком количестве у АНК попросту нет. Поэтому и у меня есть вопросы к авторам из пресс-службы.

      #1226188
  • Нет аватара _Александр_
    24.02.2117:24:05

    Покрутил головой и прочитал надписи на фото. Конечно, «производство семян» — не очень удачное словосочетание в данном случае. Скорее всего — подготовка семян к хранению и посеву — очистка, обработка различными препаратами и пр. Как сои, так и зерновых. А вот производство пищевой сои — это да. Здесь и Южная Корея с Японией к месту.

    #1226194
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