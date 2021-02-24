Новый семенной завод открылся в Амурской области
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В поселке Заречный Благовещенского района открылся завод по производству семян и пищевой сои. По информации пресс-службы правительства Амурской области, всего в регионе производят больше одного млн тонн сои. Но для повышения урожайности необходимо еще около 100 тыс. тонн семян сои и 50 тыс. тонн зерновых. Новый завод первое время сможет частично покрыть необходимость. При этом часть продукции пойдет на экспорт: руководство завода планирует активно работать с партнерами из Японии и Южной Кореи. Решение о строительстве завода было принято в 2020 году, его возведение велось восемь месяцев. На создание было затрачено порядка 150 млн рублей.
«Производственные мощности завода составят до 30 000 тонн/год, что позволит выпускать продукцию как для местного, так и для зарубежных рынков», — прокомментировал коммерческий директор компании АНК Степан Павлович Инюточкин.
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