Литье алюминия и алюминиевых сплавов на мировом уровне

установка для литья алюминия © zdm.ru

За последние годы своего развития завод «Кубаньжелдормаш», занимаясь производством железнодорожного оборудования и путевого инструмента, давно стал лидером в своём сегменте, осваивает новые рынки. Завод производит сельскохозяйственную технику, ничем не уступающую западным аналогам, уже успевшую пройти тысячи гектар в полях. В последнее время усилия сосредоточены и на создании экскаватора погрузчика. На заводе постоянно открываются новые цеха, которые оснащаются современным оборудованием.

Для покраски используется камера порошковой окраски производства «Альфа-Полимер» с комплектацией Wagner (Германия). На данный момент на заводе запущена новая система регенерации песка (производство IMF Group — Италия).

установка вблизи © zdm.ru

Для производства сложных деталей требуется использование высокоточного оборудования. Применяемая для этих целей установка для литья алюминиевых сплавов под низким давлением «Kurtz» способна удовлетворить наиболее высокие требования к качеству литья. Требуются меньшие затраты материала, изготавливаются самые разнообразные по сложности детали с высокой геометрической точностью. Благодаря ламинарному течению потока металла с оптимальной скоростью и управляемому наполнению формы исключены дефекты, неизбежные при прочих способах литья. Направленное застывание без усадочных дефектов достигается при использовании технологии местного охлаждения. Получаемые отливки требуют меньшие затраты на дальнейшую обработку и очистку. Литье алюминия и алюминивых сплавов на заказ происходит на такой же немецкой установке на таких гигантах как BMW и VW. Завод осуществляет полный цикл производства любых деталей по чертежам. Используется сложное и передовое оборудование с компьютерным управлением (ЧПУ) для токарно-фрезерной обработки. Можем изготовить заготовки из любых видов и марок стального, чугунного и цветного литья.

Сортамент выпускаемой продукции:

— стальные и чугунные отливки габаритом до 2×2×2 м., с весом от 50 гр. до 3 тонн

— отливки из сплавов на основе алюминия и меди весом от 10 гр. до 100 кг.

Литейное производство АО «Кубаньжелдормаш» помимо установки «Kurtz» — это две формовочные линии «Omega» с размером кома до 1500×1200×1000 мм; смеситель ХТС «Omega» для ручной формовки. Стержневой автомат «Laempe». Трехфазные дуговые электрические плавильные печи емкостью 3,0 тонны для стали. Индукционные плавильные печи емкостью 0,5 и 2,0 тонны для чугуна, индукционные и пламенные плавильные печи для цветных сплавов.

отливка из алюминия © zdm.ru

Литейное производство оснащено современным дробеочистным оборудованием (камера дробеметной очистки «Rosler», дробеметный барабан «Wheelabrator»); оборудованием для термической обработки литья «TachTech».

Принимаем заказы на обработку металла, токарную, фрезерную и слесарную обработку (мехобработку) металлических изделий и деталей на заказ. Завод «Кубаньжелдормаш» производит отливки, зубчатые рейки, шестерни, валы, узлы в сборе многое другое для таких компаний как ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», а также для большого количества мелких и средних машиностроительных предприятий. Современные технологии, используемые на заводе, соответствуют высоким требованиям к геометрическим, структурным и механическим свойствам производимых отливок и деталей. Качество металлопродукции на каждой стадии изготовления контролирует собственная сертифицированная лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием для контроля:

— физико-механических свойств стержневых и формовочных смесей «Simpson»;

— химического состава по ходу плавки «Belec»;

— металлографического анализа, сдаточных параметров химического состава и механических свойств материала, включая ударную вязкость при отрицательных температурах.

Проводим испытания изделий в условиях максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации.- Опыт в машиностроении 87 лет. — Система менеджмента качества сертифицирована по ISO9001.