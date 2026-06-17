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2 дня назад 4269
Иван Афанасьев Производство

Петербургский тракторный завод начал серийное производство тракторов с двигателями КАМАЗ

© t.me

Как стало известно отраслевому медиа Agroreport, Петербургский тракторный завод (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») выводит на рынок три новые модели серии «КИРОВЕЦ К-7М»: К-740МК, К-743МК и К-746МК мощностью 400, 430 и 460 л.с. соответственно.

Главной особенностью новинок стала интеграция современных рядных двигателей КАМАЗ серии 960 с рабочим объемом 13 литров, которые полностью производятся в России. Технические характеристики мотора: рядная 6-цилиндровая компоновка и чугунный блок с оребрением, индивидуальные четырехклапанные чугунные головки блока цилиндров, стальные поршни и гильзы «мокрого» типа, два термостата и масляный теплообменник.

На двигателях КАМАЗ реализована топливная аппаратура типа с электронной системой управления. Система фильтрации масла и вентиляции картера со степенью очистки более 95% минимизирует риск загрязнения двигателя изнутри, сообщает ПТЗ.

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Источник: t.me

Комментарии 4

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  • Эдуард Вольский Эдуард Вольский17.06.26 22:28:06

    Ошибочка — с китайскими

    #1317885
    • Нет аватара DimaY17.06.26 22:36:56

      Много за сегодня сала уронили?

      #1317886
      • shigorin shigorin19.06.26 23:12:27

        Адрес минский, хотя змагара это не исключает.

        Эдуард, Вас же не затруднит привести подтверждение своим словам?

        #1318044
  • Нет аватара alexm18.06.26 14:01:08

    серию 960 создали не сами КАМАЗы, а в рамках сотрудничества с Петербургским тракторным заводом (ПТЗ). В 2026 году ПТЗ расширил линейку сельскохозяйственных тракторов «Кировец К-7М» и стал оснащать новые модели (К-740МК, К-743МК, К-746МК) именно этими рядными шестицилиндровыми моторами КАМАЗ. То есть история двигателя — это история его интеграции в конкретную технику, а не самостоятельная разработка для КАМАЗов.
    В результате получился современный дизельный двигатель, который решает конкретные задачи сельхозтехники: обеспечивает высокую мощность (до 460 л. с.), снижает эксплуатационные расходы за счёт экономичности и увеличенных межсервисных интервалов, а модульная конструкция упрощает обслуживание. При этом серия 960 — полностью российское производство.

    Так что история этого двигателя — это история его появления как ответа на запрос конкретной отрасли (сельское хозяйство) и как шага к большей технологической независимости.

    #1317918