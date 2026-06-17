Петербургский тракторный завод начал серийное производство тракторов с двигателями КАМАЗ
Как стало известно отраслевому медиа Agroreport, Петербургский тракторный завод (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») выводит на рынок три новые модели серии «КИРОВЕЦ К-7М»: К-740МК, К-743МК и К-746МК мощностью 400, 430 и 460 л.с. соответственно.
Главной особенностью новинок стала интеграция современных рядных двигателей КАМАЗ серии 960 с рабочим объемом 13 литров, которые полностью производятся в России. Технические характеристики мотора: рядная 6-цилиндровая компоновка и чугунный блок с оребрением, индивидуальные четырехклапанные чугунные головки блока цилиндров, стальные поршни и гильзы «мокрого» типа, два термостата и масляный теплообменник.
На двигателях КАМАЗ реализована топливная аппаратура типа с электронной системой управления. Система фильтрации масла и вентиляции картера со степенью очистки более 95% минимизирует риск загрязнения двигателя изнутри, сообщает ПТЗ.
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