В одном из районов Башкирии впервые за 30 лет открыли новую школу
В селе Шаран открыли новую школу, фактически — пристрой к уже существующему учебному заведению. Это отдельное трехэтажное здание с современным учебным оборудованием. Проектирование учебного заведения было начато в 2017 году, строительство — в 2019 году. Всего на реализацию проекта потребовалось более 280 млн рублей с учетом оснащения оборудованием. Проект реализован в рамках национального проекта «Образование».
В Шаранской первой школе уже 787 учеников, из них в начальных классах — 344 ученика. Занятия проводятся в одну смену, и маленькая столовая на 80 мест не справлялась с нагрузками. Теперь, кроме классов, есть кабинеты труда, логопеда, психолога, игровая комната. Все продумано и для детишек с ограниченными возможностями здоровья. Лифт, туалет, раздевалка — все в доступном расположении. В школе уютно и красиво. Везде оригинальные узоры плитки, мраморные полы, красочные геометрические фигуры на стенах, просторные классы, коридоры, современные туалеты — все смотрится эффектно.
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