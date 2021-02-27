Новый детский сад на 100 мест открылся в Тверской области

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В городе Торжке Тверской области открылся детский сад № 12 «Акварелька», рассчитанный на 100 мест. Новое учреждение построено в рамках национального проекта «Демография».

В «Акварельке» обустроено пять групп для детей от 1 года до 8 лет. Штат укомплектован квалифицированными специалистами — с детьми работают 14 педагогов: воспитатели, учителя-логопеды, психологи, инструкторы по физической культуре, музыкальный руководитель.

Все помещения в детском саду оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения с выходом сигнала на пульт дежурной части МЧС России Торжка. Здание находится под круглосуточной охраной.

Детский сад «Акварелька» в Торжке стал седьмым дошкольным учреждением, построенным в Тверской области за прошедшие два года. В 2020 году были открыты учреждения в микрорайоне Южный Твери, Лихославле, поселке Эммаусс Калининского района и поселке Ривицкий Максатихинского района. В 2019-м новые детские сады введены в поселке Калашниково Лихославльского района и Старице.

В текущем году в регионе строится еще 6 детских садов в общей сложности на 1010 мест: три учреждения в Твери, по одному — в Торопце, Вышнем Волочке и в поселке Бурашево Калининского района.