На Ямале открылся ещё один новый детский сад

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В Губкинском в 6-м микрорайоне открылся новый детский сад «Непоседы». Это второе дошкольное учреждение в городе, которое заработало в этом году, в округе — четвертое из 22 планируемых к сдаче в эксплуатацию в 2020-2021 годах. Теперь в Губкинском полностью ликвидирована очередь в детские сады. Строительство нового детского сада выполнено в рамках нацпроекта «Демография». Сад рассчитан на 240 мест, 60 из них — для детей в возрасте до трех лет. Здесь организовали первую в городе ясельную группу для малышей от двух месяцев до года. Она рассчитана на 10 человек.