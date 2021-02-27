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Детские сады и школы

На Ямале открылся ещё один новый детский сад

 © www.yanao.ru

В Губкинском в 6-м микрорайоне открылся новый детский сад «Непоседы». Это второе дошкольное учреждение в городе, которое заработало в этом году, в округе — четвертое из 22 планируемых к сдаче в эксплуатацию в 2020-2021 годах. Теперь в Губкинском полностью ликвидирована очередь в детские сады. Строительство нового детского сада выполнено в рамках нацпроекта «Демография». Сад рассчитан на 240 мест, 60 из них — для детей в возрасте до трех лет. Здесь организовали первую в городе ясельную группу для малышей от двух месяцев до года. Она рассчитана на 10 человек.
Источник: https://www.yanao.ru/presscenter/news/60683/

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Ямал, ЯНАО, Губкинский, детский сад
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