Спутник «Арктика-М» выведен на целевую орбиту

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Сегодня утром, 28 февраля 2021 года в 09:55:01 по московскому времени, со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Арктика-М» № 1 на борту. Спустя 562 секунды, согласно обработанной телеметрической информации, головная часть в штатном режиме отделилась от третьей ступени носителя.

В соответствии с циклограммой полета после трех включений маршевой двигательной установки разгонного блока «Фрегат» космический аппарат «Арктика-М» штатно отделился в 12:14 мск и вышел непосредственно на рабочую высокоэллиптическую орбиту типа «Молния» с высотой апогея 37 400 — 39 800 км, перигея 600 — 3 000 км соответственно и наклонением 63,30 градуса. В 15:06 мск будет запущена двигательная установка стабилизации, ориентации и обеспечения запуска для выведения разгонного блока на орбиту «увода».

Разгонный блок «Фрегат» производства Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких космических аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Высочайшая надежность, возможность запуска с четырех космодромов, и, практически, идеальная точность выведения, дают разгонному блоку «Фрегат» неоспоримые конкурентные преимущества над мировыми аналогами.

Создание спутниковой системы на высокоэллиптических орбитах необходимо для информационного обеспечения при решении задач оперативной метеорологии, гидрологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Космические аппараты «Арктика-М» обеспечат круглосуточный непрерывный мониторинг северной территории Российской Федерации и морей Северного Ледовитого океана, а также ретрансляцию сигналов системы КОСПАС-САРСАТ.

Космические аппараты «Арктика-М» разработаны по модульному принципу с учетом опыта, приобретенного при создании космических аппаратов «Электро-Л». Они базируются на унифицированной платформе «Навигатор» и имеют практически идентичную целевую аппаратуру со спутниками «Электро-Л». Главным отличием является способ решения целевой задачи — «Электро-Л» проводит регулярную (с периодичностью 15-30 минут) съёмку Земли с геостационарной орбиты, а «Арктика-М» проводит аналогичную съемку арктического региона Земли, недоступного для наблюдения с геостационарных спутников «Электро-Л», находясь на рабочем участке высокоэллиптической орбиты типа «Молния» в районе апогея.

Новый спутник будет ежедневно удаляться и приближаться к земной поверхности, что позволит ему давать разномасштабные изображения. Его скорость будет отличаться от скорости вращения Земли, а ракурс съемки — непрерывно меняться. При создании аппаратуры конструкторы компании «Российские космические системы» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») учли, что из-за этого вырастут риски дополнительных деформаций изображения. Поэтому они использовали опыт, накопленный при эксплуатации геостационарных аппаратов серии «Электро-Л», и внедрили систему высокоточных измерений, позволяющую увеличилась точность измерений и координатной привязки.

Космический аппарат «Арктика-М» построен по модульному принципу:

Базовый модуль служебных систем «Навигатор» — основной структурный элемент, обеспечивает функционирование спутника на всех этапах его автономного полета. Он разработан с возможностью адаптации под различные полезные нагрузки и рабочие орбиты;

комплекс целевой аппаратуры «Арктика-М».

Научная аппаратура:

Многозональное сканирующее устройство гидрометеорологического обеспечения. Предназначено для получения многоспектральных изображений облачности и поверхности Земли в видимом и ИК диапазонах в пределах видимого диска Земли во всем диапазоне условий наблюдения и выдачи цифровой информации в бортовую систему сбора данных.

Гелиогеофизический аппаратурный комплекс. Предназначен для непрерывного получения гелиогеофизических данных на высоте орбиты с целью:

Контроля и прогноза вспышечной активности Солнца;

контроля и прогноза радиационной обстановки в ОКП и состояния геомагнитного поля;

диагностики и контроля состояния естественных и модифицированных магнитосферы, ионосферы и верхней атмосферы.

Орбитальная группировка системы на первом этапе будет состоять из двух космических аппаратов «Арктика-М», попеременно сменяющих друг друга на рабочих участках орбит, что обеспечит непрерывный круглосуточный обзор северной территории Российской Федерации и арктического региона Земли. Совместное использование информации с высокоэллиптических спутников «Арктика-М» и геостационарных «Электро-Л» позволит решить задачу квазинепрерывного получения оперативных гидрометеоданных.

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