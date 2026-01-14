Корпорация «Роскосмос» в 2025 году реализовала 17 пусков ракет космического назначения.

Пятого февраля состоялся первый в 2025 году запуск. Боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил был осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк (Архангельской области).

2 марта 2025 года сайт Сделано у Нас сообщил , что комический корабль «Прогресс МС-30» запущенный 28 февраля 2025 года ракетой «Союз-2.1а» успешно пристыковался к Международной космической станции, на которую привез топливо, питание и санитарные средства, а также новый скафандр для российских космонавтов.

Выведение корабля на орбиту заняло около девяти минут, а его самостоятельный полет к МКС — почти 50 часов. За время пути «Прогресс МС-30» сделал 34 оборота вокруг Земли. «Роскосмос» сообщил, что «Прогресс МС-30″ доставил на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов „Асептик“, „Биодеградация“, „Виртуал“, „Каскад“, „Лазма“, „Мираж“, „Нейроиммунитет“ и „Фотобиореактор“. Также корабль привез на орбиту одежду и питание для космонавтов, медицинские и санитарно-гигиенические средства, 950 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота. Кроме того, среди грузов — новый скафандр для работы в открытом космосе „Орлан-МКС“ № 6.

3 марта 2025 года сайт Сделано у Нас сообщил , что в 01:22 по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Плесецк Министерства обороны Российской Федерации боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом, созданным в компании „Информационные спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Решетнёва».

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчётную орбиту прошли в штатном режиме.

После старта «Союз-2.1б» был взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова.

В расчётное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

16 марта 2025 года ракета легкого класса «Ангара-1.2», стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту военные спутники, о чем сообщили в Минобороны России и рассказал сайт Сделано у Нас.

Ракета стартовала в 13:50 мск. Как сообщили в ведомстве, пуск был осуществлен с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ.

«В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в сообщении.

Старт ракеты и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

8 апреля 2025 года в 11:58 по московскому времени «Союз МС-27» в автоматическом режиме причалил к узловому модулю «Причал» российского сегмента МКС, о чемсообщил сайт Сделано у Нас.

На станцию прибыли участники 73-й длительной экспедиции на МКС — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким.

Они присоединятся к экипажу 72-й длительной экспедиции — космонавтам Роскосмоса Алексею Овчинину, Ивану Вагнеру и Кириллу Пескову, астронавтам NASA Дональду Петтиту, Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавту JAXA Такуя Ониси.

Пуск состоялся в 08:47:15 по московскому времени. Корабль выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а», раскрыты его антенны и солнечные батареи.

Ракета «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на орбиту военный спутник, сообщили в Минобороны, о чемсообщил сайт Сделано у Нас .

«"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

Ракета стартовала в 11:36 мск 23 мая.

Старт «Союза» и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После запуска ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

Это был четвертый пуск с космодрома Плесецк в 2025 году, во время предыдущих трех Минобороны вывело на орбиту семь спутников.

19 июня 2025 года с космодрома Плесецк боевыми расчётами Космических сил ВКС РФ выполнен пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» производства Центра Хруничева (входит в Роскосмос) с космическими аппаратами на борту, о чем сообщил сайт Сделано у Нас. Пуск успешный, космические аппараты выведены на околоземную орбиту. Этот пуск стал десятым в истории ракет семейства «Ангара».

Ракета-носитель «Ангара» — российское семейство модульных ракет, созданное для замены «Протона». Основано на универсальных ракетных модулях (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Позволяет собирать носители разной грузоподъёмности — от лёгкой «Ангара-1.2» до тяжёлой «Ангара-А5» (способна выводить до 24 тонн на НОО, в перспективе до 38 тонн).

Разрабатывается с 1990-х, пуски тяжёлой версии с космодрома Плесецк состоялись в 2014, 2020 и 2021 годах.

6 июля 2025 года сайт Сделано у Нас сообщил , что в 00:25 по московскому времени грузовой корабль «Прогресс МС-31» в автоматическом режиме пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции.

Корабль был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» 3 июля и через несколько минут вывела его на низкую околоземную орбиту. Полёт корабля к станции проходил по традиционной двухсуточной схеме сближения, в ходе которой «Прогресс МС-31» облетел вокруг Земли 34 раза. Всего на орбите Земли корабль пробудет 167 суток.

На «Прогрессе МС-31» доставлено 2625 кг грузов на Международную космическую станцию, в том числе 1205 кг сухих грузов для экипажа 73-й длительной экспедиции, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

Также корабль привёз на станцию оборудование для научных экспериментов «Виртуал», «Биодеградация», «Фуллерен», «Биополимер», «Импульс» и «Мираж».

25 июля 2025 года в 08:54 мск с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», гелиогеофизическими космическими аппаратами «Ионосфера-М» № 3 и № 4 и 18 малыми космическими аппаратами, о чем сообщил сайт Сделано у Нас.

После отделения третьей ступени, разгонный блок «Фрегат» вывел полезную нагрузку на целевые орбиты. Затем специалисты Центра управления полетами АО «ЦНИИмаш» (входит в Роскосмос) взяли управление аппаратами и начали работать со спутниками по программе полета.

Аппараты «Ионосфера-М» созданы для наблюдения физических явлений, возникающих в ионосфере Земли в результате активных воздействий природного и антропогенного характера, изменений пространственно-временной структуры ионосферы, возмущений электромагнитных полей, состава земной атмосферы и распределения озона в её верхних слоях, контроля радиационной обстановки.

Спутниковые данные используются Росгидрометом совместно с результатами наземных наблюдений. РАН планирует также проводить наземно-космические эксперименты для изучения отклика ионосферы Земли на воздействия нижних слоев атмосферы в виде ураганов, извержений вулканов и других природных явлений.

Пуск позволил сформировать спутниковую группировку из четырех аппаратов «Ионосфера-М».

Также на свои орбиты отправились 18 малых космических аппаратов, среди которых — девять малых космических аппаратов разработки компании «Геоскан».

20 августа 2025 года в 20:13 по московскому времени со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» выполнили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Бион-М» № 2, о чем сообщил сайт Сделано у Нас.

Спутник вывели на орбиту. Процесс занял девять минут 23 секунды.

На борту находилось 75 мышей, мухи Дрозофилы, клеточные культуры, растения, мхи, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, а также семена растений, выращенных из тех семян, которые раньше уже бывали в космосе.

Главная цель запуска — полет исследовательского аппарата по полярной орбите для изучения различных аспектов воздействия условий на живые организмы, близких к условиям дальнего космоса.

21 августа 2025 года ракета легкого класса «Ангара-1.2», запущенная с космодрома Плесецк, вывела военные спутники на целевые орбиты, сообщили в Минобороны РФ, о чем сообщил сайт Сделано у Нас.

«"В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск «, — говорится в сообщении.

С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Пуск и выведение спутников на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

11 сентября 2025 года в 18:54:06 по московскому времени со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» выполнили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-32».

Грузовой корабль в автоматическом режиме пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС 13 сентября в 20:23 мск., о чем сообщил сайт Сделано у Нас.

13 сентября 2025 года космический аппарат в интересах Минобороны России и учебно-исследовательский аппарат «Можаец-6» в расчетное время выведены на целевую орбиту.

Об этом сообщили в Минобороны России, о чем рассказал сайт Сделано у Нас. Как сообщалось, с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России и учебно-исследовательским космическим аппаратом «Можаец-6», разработанным слушателем Военно-космической академии А. Ф. Можайского и предназначенным для отработки алгоритмов астронавигации.

Запуск Ракеты-носитель легкого класса «Ангара-1.2» был осуществлен 25 ноября в 16:42 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области. Дальнейшее выведение космических аппаратов на заданные орбиты космические аппараты в интересах Минобороны России прошло в штатном режиме. После запуска ракету приняли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, о чем сообщил сайт Сделано у Нас.

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-28» с российско-американским экипажем долетел до Международной космической станции (МКС) и пристыковался к модулю «Рассвет».

Полет прошел по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения.

На борту корабля космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

Ракета «Союз-2.1а» стартовала в 12:17 в четверг с 31-й площадки космодрома Байконур, о чем сообщил сайт Сделано у Нас.

26 декабря 2025 года космические войска провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск состоялся в 17.11 по московскому времени.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Об этом сообщили в Минобороны России.

После старта ее приняли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Титова. С космическим аппратом установлена и поддерживается телеметрическая связь. Его бортовые системы функционируют в штатном режиме, о чем сообщил сайт Сделано у Нас.

28 декабря 2025 года аппараты «Аист-2Т» запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока «Фрегат».

Разгонный блок продолжает выводить на целевые орбиты 50 малых спутников.

Ракета «Союз-2.1б» с космическими аппаратами «Аист-2Т» и другими спутниками различного назначения успешно стартовала с космодрома Восточный 28 декабря 2025 года в 16:18:05, о чем сообщил сайт Сделано у Нас.