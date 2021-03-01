Цех по производству пельменей, котлет и мясного фарша открыт в Раменском округе Подмосковья

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Подмосковная компания ООО «СТ Горки» ввела в эксплуатацию новый объект производственной недвижимости площадью 1,5 тысячи квадрантных метров в Раменском городском округе.

Проект цеха по производству пельменей, котлет и мясного фарша разработан в рамках развития «Технопарка „Родники“ — мультитемпературного логистического комплекса класса А».

Комплекс «Родники» создан в 2017 году, его общая площадь — 8,5 тысячи квадратных метров. Основные резиденты — производители продуктов питания, среди которых: АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» (фермерские продукты Кубани), ООО «ТД Айсберри» (Вологодское мороженое), Группа компаний «Куриный дом».

Объем инвестиций в проект ООО «СТ Горки» на этапе строительства составил 100 млн рублей. Планируется создание 50 рабочих мест. Ввод нового объекта позволит организовать непрерывный процесс одновременного производства и хранения готовой продукции в существующих складских помещениях.