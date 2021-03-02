Физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в селе Урик Иркутской области
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Урик-Арена» открылся в селе Урик Иркутского района 2 марта. Это первое спортивное учреждение на территории Уриковского МО подобного уровня. На базе ФОКа «Урик-Арена» открыто пять тренерских ставок детско-юношеской спортивной школы. Здесь бесплатно будут работать секции волейбола, баскетбола, настольного тенниса, греко-римской борьбы, легкой атлетики, хоккея с шайбой.
Общая площадь ФОКа составляет 1471 кв. м. На первом этаже спортобъекта расположен универсальный игровой зал, на втором этаже — зал для борьбы и тренажерная зона. Для зрителей предусмотрена трибуна на 300 мест и зрительские места для людей с ограниченными возможностями, установлен лифт на второй этаж. На территории физкультурно-оздоровительного комплекса оборудовано футбольное поле с зонами безопасности, четыре беговые дорожки, две волейбольно-баскетбольные площадки и сектор для прыжков в длину.
В настоящее время в рамках нацпроекта «Демография» идет строительство спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Плишкино и физкультурно-оздоровительного комплекса в деревне Карлук.
Строительство объекта началось в августе 2019 года. ФОК построен в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Стоимость строительства составила 182,3 млн рублей, средства поступили из федерального, областного и местного бюджетов.
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02.03.2118:35:30
05.03.2103:41:05