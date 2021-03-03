В Ангарске открылся детский сад на 220 мест

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Детский сад на 220 мест в 22-ом микрорайоне Ангарска возвели в рамках нацпроекта «Демография», регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». На строительство было направлено около 300 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Здание площадью около пяти тысяч квадратных метров рассчитано на 11 групп. В том числе: по две ясельные, младшие, средние и подготовительные и три старшие. Каждая — по 20 человек.

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