В Улан-Удэ открыли новый корпус школы № 49

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С сегодняшнего дня начались уроки в трехэтажном новом здании школы № 49 в 47-м квартале, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ. Новый корпус, рассчитанный на 350 мест, соединяет с основным зданием теплый переход. На возведение пристроя было потрачено 230,5 млн рублей.

В новом корпусе помимо учебных кабинетов расположены читальный зал, актовый зал и гимнастический зал. В классах установлено новое оборудование. Здание доступно для маломобильных граждан: на каждом этаже есть подъемная платформа и туалеты, установлен лифт.

Напомним, школа № 49, построенная еще в 1981 году, рассчитана на 1170 учеников. Сейчас в ней учатся вдвое больше — 2,5 тыс. школьников. В новом здании в первую смену будут заниматься старшеклассники, во вторую — ученики среднего звена. Благодаря появлению пристройки перегруженной школе удалось избежать трехсменного режима работы.

В 2020 году в Улан-Удэ началось строительство школы № 40 на пр. 50-летия Октября и школы на 1275 мест на ул. Автотранспортной.

© bur.sibdom.ru

© bur.sibdom.ru

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