Майкопская детская поликлиника переехала в новое здание

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4 марта состоялось открытие нового корпуса для Майкопской городской детской поликлиники на 1100 посещений в день. Улучшить условия приема и лечения детей удалось благодаря реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития РА.

Майкопская городская детская поликлиника давно требовала расширения и улучшения условий работы. До последнего времени она располагалась на первом этаже жилого дома в микрорайоне Маяк и обслуживала большое число жителей развивающейся части города, где активно ведется жилищная застройка, проживает много молодых семей. Увеличились и показатели рождаемости. В связи с этим руководством республики было принято решение о приобретении нового здания для детской поликлиники и современного медоборудования. На эти цели было направлено 180 млн. рублей в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития РА.

В новом многоэтажном здании созданы комфортные условия для пребывания маленьких пациентов и работы медперсонала. Все отделения поликлиники распределены согласно порядку оказания медицинской помощи детям, а также по принципу «бережливых технологий». В поликлинике начали предоставлять комплекс медицинских услуг, часть из которых ранее оказывали в других учреждениях. Теперь в новой поликлинике открыты рентген-кабинет, кабинеты ЭЭГ (электроэнцефалограмма), РЭГ (реоэнцефалогрáфия), ЭМГ (электромиография), а также кабинет охраны зрения для детей. Также открыты комната кормления для грудных детей, отделение реабилитационно-восстановительного лечения.

Для удобства жителей новое здание построено в густонаселенном микрорайоне Черемушки рядом с новым Медицинским центром, который также был открыт в прошлом году. Таким образом, благодаря Индивидуальной программе создан комплекс учреждений здравоохранения в спальном микрорайоне города.

© adygheya.ru

© adygheya.ru

© adygheya.ru

© adygheya.ru