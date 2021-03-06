В городе Обоянь Курской области открыто новое производство мебельных панелей

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ООО «Акватон» запустил в городе Обоянь Курской области новую линию по производству панелей для мебельных фасадов и кухонных фартуков с цифровой печатью.

Объём производства новой линии составляет ежегодно 50 тысяч м2 декоративных мебельных панелей с цифровой печатью. Они используются в качестве фасадов, при отделке кухонь, ванных комнат, а также потолка и пола.

Объём инвестиций составил 135 млн руб. Новая производственная линия дала местным жителям более 20 дополнительных рабочих мест

Федеральный Фонд развития промышленности в 2020 году предоставил проекту заём в 47 млн руб. по федерально-региональной программе «Проекты развития», еще 20 млн руб. «Акватон» получил от фонда развития промышленности Курской области.

«Мебельные панели делают из МДФ, ХДФ и композитных материалов, на которые при помощи специального принтера с ультрафиолетовой печатью наносят рисунок. Основными достоинствами этой облицовочной продукции являются возможность индивидуального дизайна, невысокая цена, стойкость к перепадам температуры и воздействию влаги. В основном предприятие планирует печатать панели для кухонных фартуков, которые размещаются на стене между рабочей столешницей и верхними шкафами. Такие панели обладают двусторонней защитой от влаги, устойчивостью к истиранию, царапинам и химическим веществам», — рассказали в ФРП.

Там отметили, что курская компания будет поставлять готовую продукцию крупнейшим производителям мебели России, а в числе которых «Столплит», «Идея комфорта» и «Фабрика кухонь».