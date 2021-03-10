Добавить статью
Лого Сделано у нас
Детские сады и школы

В Салехарде открылся детский сад «Северное сияние»

 © www.yanao.ru

В окружной столице открыт детский сад «Северное сияние» на проспекте Молодёжи. Это уже третье дошкольное учреждение, которое открывается в городе за последний месяц в рамках национального проекта «Демография».

В «Северном Сиянии», как и в двух других — «Морошке» и «Оленёнке» — есть группы для малышей в возрасте от 2 месяцев. Обучающий профиль «Северного сияния» — экология. Внутри детский сад представляет собой «экосити» с теплицами, уголками природы и биостудией. Интерактивные табло позволяют знакомиться с природой, изучать космос, приучают детей к раздельному сбору мусора.
Источник: https://www.yanao.ru/presscenter/news/61485/

Салехард, Ямал, ЯНАО, детский сад
  • Александр Климов Александр Климов
    10.03.2117:39:01

    Ждём ещё 17 садиков в ближайшее время. А также закладку новых. Желаю Ямалу ( и любому другому региону) больше школ детсадов и всего всего всего.

    #1227266
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,