В Салехарде открылся детский сад «Северное сияние»

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В окружной столице открыт детский сад «Северное сияние» на проспекте Молодёжи. Это уже третье дошкольное учреждение, которое открывается в городе за последний месяц в рамках национального проекта «Демография».

В «Северном Сиянии», как и в двух других — «Морошке» и «Оленёнке» — есть группы для малышей в возрасте от 2 месяцев. Обучающий профиль «Северного сияния» — экология. Внутри детский сад представляет собой «экосити» с теплицами, уголками природы и биостудией. Интерактивные табло позволяют знакомиться с природой, изучать космос, приучают детей к раздельному сбору мусора.