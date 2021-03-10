В Республике Бурятия открылась школа на 450 мест

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С открытием новой школы на 450 мест дети села Нижние Тальцы Заиграевского района перестанут учиться в три смены, качественно изменится учебный процесс. В рамках нацпроекта «Образование» в классы поставлено современное оборудование, заведен высокоскоростной интернет, обустроены спортивные площадки, построен спортзал и актовый зал.

Старая школа была основана 85 лет назад и размещалась в бывшей конторе совхоза. Новое трехэтажное здание школы состоит из шести блоков, имеет спортзал, библиотеку с читальным залом на 30 человек, книгохранилищем и информационным центром с компьютерами. Для проведения культурно-досуговых мероприятий создан просторный актовый зал на 250 мест с вспомогательными помещениями, где хранятся музыкальные инструменты, сценические костюмы. Для учеников начальных классов созданы две игровые комнаты. Столовая вмещает 228 человек. Специальным оборудованием оснащены кабинеты химии, информатики, физики, кабинеты технологии. На территории школы расположен спортивный комплекс с футбольным полем, покрытым зеленой искусственной травой, и беговыми дорожками с тартановым покрытием. Кроме волейбольной и баскетбольной площадок создана гимнастическая площадка. В медицинском кабинете есть зона для проведения осмотров, а также процедурный кабинет.

В новой школе уже проходят занятия, и педагоги вместе с учащимися осваивают новое оборудование.

— В школе я работаю 29 лет. Я сама училась в Талецкой школе с первого класса, потом получила образование и пришла сюда работать. То, что мы имеем сегодня и то, что было в старой школе — это, конечно, нельзя сравнивать, это небо и земля. Там у нас даже компьютеров не было, интернет был слабенький. Здесь интернет мощный, цифровое оборудование, а интерактивная доска — это, вообще, прелесть! Вместе с детьми сами учимся и развиваемся теперь. Ребятишкам очень нравится. С новыми силами и новым вдохновением будем работать! — рассказала учитель начальных классов Талецкой СОШ Ирина Балахонцева.

— Наша старая школа размещалась в бывшей конторе совхоза, она приняла первых учеников аж в 1936 году. Село развивается, детей каждый год приходит всё больше. Мы учились в три смены, школа была не приспособлена, кабинеты маленькие. С открытием новой школы у нас появилось много возможностей, и очень много планов. Национальный проект, который идет по всей стране, — это новые открытия для наших детей. Мы очень благодарны, — сказал директор Талецкой средней общеобразовательной школы Виктор Гомбоев.

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru