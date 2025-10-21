сегодня
В поселке Заречный Якутии состоялось открытие новой школы на 60 мест
Новое здание площадью почти 2000 квадратных метров полностью готово к работе: завершены все отделочные работы, установлено новейшее оборудование и мебель, смонтированы надежные системы отопления, водоснабжения и вентиляции. Школа оснащена светлыми классами и создает все условия для качественного образования наших детей.
Источник: yakut.er.ru
