В поселке Заречный Якутии состоялось открытие новой школы на 60 мест

Новое здание площадью почти 2000 квадратных метров полностью готово к работе: завершены все отделочные работы, установлено новейшее оборудование и мебель, смонтированы надежные системы отопления, водоснабжения и вентиляции. Школа оснащена светлыми классами и создает все условия для качественного образования наших детей.

