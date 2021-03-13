В Татарстане открыли завод по производству регенератов из резиновой крошки

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В Татарстане прошло официальное открытие завода по производству регенерата компании ООО «Бонус-Кама». Предприятие является резидентом ТОСЭР «Менделеевск» и было построено в 2019 году.

Производство регенерата из резиновой крошки введено в тестовый режим работы в ноябре 2020 года, с отсрочкой запуска из-за карантинных ограничений. Завод работает по схеме циркулярной экономики. Экологический проект утилизации шин и резиновых отходов во вторичный каучук включает в себя как производство шин с восстановлением прежних характеристик, так и поставку резиновой крошки для изготовления резиновых ковриков, спортивных покрытий и комплектующих для автомобилей.

Предприятие уже прошло омологацию по требованиям «Нижнекамскшина» и готовится к новому этапу модернизации предприятия у крупных заказчиков как на территории Татарстана, так и за ее пределами.

«Завод по производству регенерата работает по схеме циркулярной экономики. Экологический проект утилизации шин и резиновых отходов во вторичный каучук включает в себя как производство шин с восстановлением прежних характеристик, так и поставку резиновой крошки для изготовления резиновых ковриков, спортивных покрытий и комплектующих для автомобилей.

https://tida.ta...ews/1947888.htm