Россия поставила Белоруссии новые РЛС

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Россия поставила Белоруссии новые радиолокационные станции (РЛС). Об этом сообщил 11 марта глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

«Белоруссия получила радиолокационные станции», — прокомментировал он телеканалу «Россия-24» поставки РЛС в прошлом году.

Деталей поставки РЛС он не раскрыл.

В августе прошлого года Шугаев рассказал, что во время форума «Армия-2020» Россия подпишет контракты на поставку вооружений за рубеж на сотни миллионов долларов. Точную сумму глава ФСВТС не назвал, однако он сообщил, что некоторые контракты уже подписаны.

Ранее, 23 августа, он сообщил, что с начала года Россия, несмотря на действующие международные рестрикции, продала вооружений на общую сумму более $7 млрд. Покупателями выступили более 40 стран. Шугаев назвал это хорошим показателем.

В феврале текущего года генеральный конструктор СПРН, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев заявил об успешном завершении госиспытаний системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

22 января сообщалось, что специалисты АО «РТИ» до конца года планировали разработать проект модернизации радиолокационных станций (РЛС) российской системы предупреждения о ракетном нападении.