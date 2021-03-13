В Новом Уренгое открылись детские сады «Созвездие» и «Я-МАЛ»

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В микрорайоне «Славянский» открылся детский сад «Созвездие» на 300 мест в микрорайоне Славянский. В учреждении предусмотрено 90 мест для детей до 3-х лет, это существенно сократит городскую очередь в ясли. Детский сад построен на средства регионального бюджета, подрядчик возвел объект всего за год. Еще в одном микрорайоне Нового Уренгоя — Тундровом — заработал построенный детский сад «Я-МАЛ». Дошкольное учреждение рассчитано на 240 мест — 13 групп, в том числе 60 — для детей до 3-х лет. Помещения оборудованы всем необходимым для развития дошкольников.

© www.yanao.ru

В «Созвездии» разместятся 17 групп, 2 из которых будут заниматься с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Созданы максимально комфортные условия для развития юных новоуренгойцев: музыкальные и физкультурные залы, театральная студия, изостудия, зимний сад, бассейн, зал сухого плавания, планетарий, библиотека, компьютерный класс, спелеокамера и сенсорная комната. В детском саду «Созвездие» планируется развитие технического творчества через легоконструирование, робототехнику, 3D-прототипирование, VR-моделирование.