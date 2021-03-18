Производство культивируемых грибов выросло на 80,2% в 2020 году

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В последние годы производство культивируемых грибов в России стабильно растет. По данным региональных органов управления АПК, по итогам 2020 года оно увеличилось на 80,2% до 86,3 тыс. тонн. Показатель практически в 9 раз превышает уровень 2016 года (9,7 тыс. тонн).

Регионы-лидеры по данному направлению — Курская область (13,8 тыс. тонн), Краснодарский край (12,2 тыс. тонн), Тульская область (10,7 тыс. тонн), Московская область (7,8 тыс. тонн). Также активно грибоводство развивается в Ленинградской, Воронежской, Калужской, Ростовской областях и Республике Татарстан.

Основной мерой государственной поддержки производителей является льготное краткосрочное (на срок до 1 года включительно) и инвестиционное (на срок от 2 до 8 лет) кредитование. В прошлом году Министерством инициировано внесение изменений в постановление Правительства РФ от 25 июля 2006 г. № 458 «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства» в части его дополнения культивируемыми грибами и мицелием грибов. Документ позволил отнести продукцию грибоводства к сельхозпродукции при налогообложении и дал возможность производителям пользоваться всеми предусмотренными законодательством преференциями.

По мнению директора Национального союза производителей плодов и овощей Михаила Глушкова, в настоящее время в подотрасли грибоводства нарастает внутренняя конкуренция. Следующий шаг — оптимизация процессов производства, в том числе за счет использования новых технологий, расширения ассортимента, повышения конкурентоспособности продукции. Это будет способствовать дальнейшему активному развитию рынка грибов и снижению цен на них.