В Ингушетии открыли детский сад на 220 мест

© ingushetia.ru

В селе Али-Юрт Ингушетии в рамках нацпроекта «Демография» открыли детский сад, который стал шестым по счету с начала 2021 года. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 220 мест, в том числе на 60 мест для детей ясельного возраста.

Для полного решения проблемы высокой очереди в детские сады, в Ингушетии необходимо строительство не менее 20 дошкольных образовательных учреждений, 13 из которых будут построены в 2021 году.

В Али-Юрте около 700 детей дошкольного возраста, 350 из них были уже обеспечены местами, сегодня еще 220 пойдут в новый детский сад, а в 2022 году мы по линии Минсельхоза в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» построим здесь детский сад на 120 и школу на 720 мест. Таким образом, потребность в дошкольном образовании в населенном пункте к этому сроку будет удовлетворена.

Как сообщается, это шестое дошкольное учреждение, которое открывается в республике в рамках национального проекта «Демография» с начала 2021 года, его стоимость составила 144 млн рублей, в детском саду также создана ясельная группа для 60 детей до 3 лет, что является большой помощью для тех женщин, которые как можно скорее намерены вернуться к профессиональной деятельности. Открытие объекта позволило создать более 80 новых рабочих мест.

Ясельные группы были и остаются самыми дефицитными. Они есть далеко не в каждом детсаду. Эту проблему мы тоже решаем при помощи нацпроектов, благодаря которым в республике только в этом году создано 1320 мест, в том числе 360 мест для малышей до 3 лет.