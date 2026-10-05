В сельском поселении Али-Юрт Ингушетии открыли новую участковую больницу
Медицинская организация рассчитана на обслуживание жителей Али-Юрта, Экажево и Сурхахи. В самом Али-Юрте проживает почти 8 тысяч человек, около трети из них — дети.
В двухэтажном здании с подвальным этажом общей площадью около 2 тысяч квадратных метров размещены терапевтический стационар на 30 коек и амбулаторно-поликлиническое отделение мощностью около 100 посещений в смену. Здесь работают кабинеты физиотерапии, ультразвуковой и флюорографической диагностики, клинико-диагностическая лаборатория и аптечный пункт для льготного отпуска лекарственных препаратов.
Штат новой участковой больницы составляет 41,5 единицы: 12,5 врачебных должностей, 22 должности среднего медицинского персонала и 7 должностей прочего персонала.
До открытия новой больницы Али-Юртовская врачебная амбулатория с 2016 года размещалась в приспособленном помещении. Количество кабинетов и их оснащение не соответствовали потребностям населения. Теперь жители нескольких населённых пунктов смогут получать необходимую медицинскую помощь и проходить обследования вблизи места проживания.
Стоимость строительства составила около 230 миллионов рублей. Объект возведён в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная активная жизнь».
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