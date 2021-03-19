В АО «АЭХК» запущена опытная установка по производству гидроксида лития

На Ангарском электролизном химическом комбинате (Иркутская обл., предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») состоялся пуск опытной установки по производству гидроксида лития батарейного качества.

Гидроокись лития применяется в производстве химических источников тока. Новое производство на АЭХК ориентировано главным образом на экспорт — ее потенциальными заказчиками являются производители компонентов литий-ионных батарей.

Российским потребителем продукции может выступать, в частности, Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»), крупнейший в России производитель лития и его соединений.Новая установка принята в опытно-промышленную эксплуатацию, в ходе которой будут отработаны технологические режимы, подтверждены технические характеристики процесса и получены опытные образцы продукции.

На основании полученных результатов будут разработаны основные технологические решения для крупнотоннажного производства, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. При этом уже в 2021 году планируется не только получить опытные партии гидроксида лития, но и начать его реализацию потребителям.

Производственный участок на АЭХК будет работать без образования отходов, что имеет особое значение для промышленности Прибайкалья и соответствует Цели устойчивого развития ООН «Ответственное потребление и производство», а также будет менее энергоемким по сравнению с классической технологией производства гидроксида лития."Спецхимия — динамично развивающийся неядерный бизнес Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» с годовой выручкой 10 млрд рублей, а один из его драйверов — это экспортные поставки литиевой продукции.

Освоение производства гидроксида лития в АЭХК позволит расширить продуктовую линейку и укрепить позиции на мировом рынке литиевой продукции, который по прогнозам на ближайшее десятилетие будет иметь двузначные темпы роста", — отметил директор бизнес-направления «Спецхимия» АО «ТВЭЛ» Михаил Метелкин.

Освоение производство гидроксида лития — один из серии проектов по создания новых неядерных производств на АЭХК по направлению «Спецхимия». На ангарском предприятии уже действует производство бифторида калия, ведутся работы по созданию производства полианионной целлюлозы.