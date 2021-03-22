В Приуральском районе Ямала открылся детский сад

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В селе Аксарка открыт новый корпус детского сада «Солнышко». Раньше в селе дошкольные учреждения были переполнены, родители не имели возможности оставить детей в яслях на целый день — только на несколько часов. Теперь эти проблемы решены. В районном центре полностью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения, а ясельные группы работают в течение всего дня. Посещать новый сад будут 240 детей.

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