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Детские сады и школы

В Приуральском районе Ямала открылся детский сад

 © www.yanao.ru

В селе Аксарка открыт новый корпус детского сада «Солнышко». Раньше в селе дошкольные учреждения были переполнены, родители не имели возможности оставить детей в яслях на целый день — только на несколько часов. Теперь эти проблемы решены. В районном центре полностью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения, а ясельные группы работают в течение всего дня. Посещать новый сад будут 240 детей.

 © www.yanao.ru
Источник: https://www.yanao.ru/presscenter/news/62482/

Ямал
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