В России произвели первые партии вакцин от COVID-19 центра Чумакова
Вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова РАН, готовится к запуску в гражданский оборот, первые партии препарата уже произведены.
Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова планирует в апреле-мае увеличить объёмы производства вакцины от коронавируса «Ковивак» до 500 тысяч доз в месяц. Об этом сообщил 22 марта директор центра Айдар Ишмухаметов.
Это третья вакцина, запущенная в массовое производство в России.
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