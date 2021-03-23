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Производство

В России произвели первые партии вакцин от COVID-19 центра Чумакова

 © storage.myseldon.com

Вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова РАН, готовится к запуску в гражданский оборот, первые партии препарата уже произведены.

Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова планирует в апреле-мае увеличить объёмы производства вакцины от коронавируса «Ковивак» до 500 тысяч доз в месяц. Об этом сообщил 22 марта директор центра Айдар Ишмухаметов.

Это третья вакцина, запущенная в массовое производство в России.

https://regnum....ty/3222129.html

Источник: https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602334612.html

фармацевтика , вакцина , Центр имени Чумакова
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