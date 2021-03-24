Фармацевтические заводы вступают в бой с коронавирусом

По материалам совещания в Ново-Огарёво 22 марта 2021 года

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На 17 марта в России произведено 20,1 млн доз вакцины от коронавируса. В гражданский оборот запущено 8,9 миллиона полных комплектов вакцины «Спутник V» и 115 тысяч комплектов «ЭпиВакКороны».

В настоящее время производство вакцин от коронавируса в стране наращивают несколько компаний. Всего в производстве три российские вакцины.

«Спутник». На данный момент вакцину выпускают четыре предприятия на семи производственных площадках.

1-2. Основной объём производства сосредоточен на предприятиях компаний «Фармстандарт» и «Генериум».

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"Фармстандарт" первым в стране начал выпуск промышленных партий вакцины «Спутник» в первых числах ноября.

На сегодняшний день три производственные площадки компании уже произвели свыше 17 миллионов полных доз вакцины. Компании «Генериум» и «Фармстандарт» обеспечили более 80% всего объёма производства для выполнения программы вакцинации страны.

При этом шесть миллионов полных доз произведено за три недели марта, который стал рекордным за всё время выпуска вакцины.

Также в марте выпущены в оборот первые 100 тысяч доз не требующих заморозки и стабильных при температуре от +2 до +8 градусов.

Компания «Генериум» заканчивает монтаж оборудования в новом производственном корпусе, который позволит с апреля этого года существенно нарастить объёмы выпуска вакцины.

3. Компания «Биокад». Запустила производство вакцины в середине декабря в Санкт-Петербурге. До настоящего времени завод выпустил 3 млн доз вакцины.

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Сейчас компания готовит к вводу в эксплуатацию второй производственный корпус (запуск в конце марта). Это позволит довести производство вакцины на мощностях компании до 6 млн доз в месяц.

4. Компания «Р-Фарм». Начала производство вакцины на заводах в Ярославле и Москве (завод недавно запущен). План выпуска на второй квартал — 20 млн доз «Спутника» и более 20 млн доз «Спутник-Лайт».

5. Выпуск вакцины «ЭпиВакКорона» Новосибирского центра «Вектор» начали предприятия «Герофарм», «Вектор-Биольгам» и «Эпивак». С начала года произведено уже 865 тысяч доз в однодозовом формате и введено в гражданский оборот 115 тысяч доз комплектов вакцины.

До настоящего времени вакцина «Вектора» выпускалась только в ампулах. В начале марта под Новосибирском запущена новая производственная линия по выпуску в шприц-дозах, что позволит сократить и облегчить сам процесс вакцинации в прививочных кабинетах.

В соответствии с производственным планом в апреле предполагается выпустить 1,5 миллиона доз, в мае — 3 миллиона, а с июня выйти на стабильные 5 миллионов доз вакцины в месяц в однодозовом формате.

6. Вакцину Центра им. Чумакова «Ковивак» начинает выпускать кировская компания «Нанолек». Первые поставки вакцины в гражданский оборот запланированы на 28 марта. План 2021 года — 10 млн доз.